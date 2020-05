Žilinská Fakultná nemocnica zrekonštruovala ambulantnú časť ORL

Žilina 31. mája (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov ambulantná časť pracoviska otorinolaryngológie (ORL). Príjmovú, konziliárnu a pohotovostnú ambulanciu ORL nájdu pacienti stále na prízemí očného pavilónu, nachádza sa však o niekoľko metrov ďalej ako pôvodne. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Najnovšia zmena podľa nej priniesla rozšírenie krčno-nosovo-ušnej ambulancie z jednej do troch samostatných ordinácií, pribudli individuálne sociálne zariadenia pre pacientov, veľká otvorená čakáreň i denná miestnosť pre zdravotníkov. "Nové priestory nám ponúkli väčšie možnosti, vďaka čomu sme mohli jednu ambulanciu rozdeliť do troch separátnych miestností – základnú ordináciu, ordináciu pre onkologických pacientov a ordináciu pre endoskopické vyšetrenia," uviedol vedúci lekár ORL centrum JAS žilinskej nemocnice Pavol Lukášek s tým, že sa podarilo zlepšiť kvalitu prostredia pre pacientov i pracovníkov oddelenia.



"Ambulancie sú už presťahované kompletne, jediná, ktorá zostala na pôvodnom mieste, je audiometrická ambulancia. Pripravujeme ešte niekoľko malých doplnkov, úprav pre viac súkromia a komfortu pri vyšetrovaní. No zdravotnú starostlivosť poskytujeme štandardne, takže by už zmeny nemali pacientov vo väčšej miere ovplyvniť," doplnil Lukášek.



Podľa vedúceho oddelenia hospodárskych a stavebných činností FNsP Žilina Pavla Záňa realizovala nemocnica stavebné práce z väčšej časti vlastnými kapacitami. "Začali sme ešte vo februári pred vypuknutím pandémie, kedy sme stihli zrealizovať základné hrubé práce, zamurovali sme jedny z dvoch vchodových dverí, zmenili vnútornú dispozíciu, prerobili elektroinštaláciu. Následne nás výrazne spomalila vzniknutá situácia, takže sa nám práce podarilo dokončiť až v máji. Ospravedlňujeme sa preto všetkým pacientom i zamestnancom za vzniknuté obmedzenia a znížený komfort počas celého dlhšieho obdobia rekonštrukcie," dodal Záň.