V žilinskej FNsP absolvujú operáciu nosnej mandle ročne stovky ľudí

Žilina 26. júla (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline absolvuje ročne operáciu nosnej mandle približne 300 pacientov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej ide prevažne o deti vo veku tri až šesť rokov, ktoré podstúpia jednodňový zákrok v celkovej anestézii.



Doplnila, že operačný výkon je plne hradený z verejného zdravotného poistenia. "Vplyvom rozsiahlej spádovej oblasti a nárastu pacientov je čakacia doba na zákrok v žilinskej nemocnici aktuálne päť až šesť mesiacov. Vedenie nemocnice a oddelenia otorinolaryngológie (ORL) pripravuje zmeny s cieľom zvýšiť počet ORL operačných výkonov u detských pacientov, čím dôjde k skráteniu čakacích dôb," uviedla.



Pripomenula, že oddelenie ORL realizuje výkony endoskopickej adenotómie, laicky povedané, odstránenie nosnej mandle, už viac ako 15 rokov. Hltanová mandľa sa nachádza za nosovou dutinou v nosohltane a je jednou zo zložiek imunitného systému, ktorá pomáha chrániť telo pred baktériami a vírusmi, vysvetlila hovorkyňa.



Ako uviedla primárka oddelenia ORL FNsP Žilina Gabriela Bugová, patologicky zväčšené tkanivo hltanovej mandle môže spôsobovať zdravotné ťažkosti - sťažené dýchanie, chrápanie, recidivujúce infekcie horných a dolných dýchacích ciest, zatekanie hlienov, spánkové apnoe a podobne.



Podotkla, že nie vždy je nutné hneď podstúpiť operačnú liečbu. "Zväčšená hltanová mandľa neznamená okamžite potrebu zákroku a odstránenie tohto tkaniva. Dôležité sú klinické prejavy a výsledky vyšetrení u odborníkov v tejto oblasti," dodala.



Upozornila na to, že predovšetkým u detí je dôležité priebežné sledovanie stavu po operácii. "Aby si dieťa vedelo dobre vyfúkať sekrét z nosa a zvládlo správne dýchať nosom so zatvorenými ústami. Po operácii odporúčame minimálne týždeň dodržiavať pokojový režim, nasleduje kontrola v našej ambulancii a ak je všetko v poriadku, dieťa sa vracia do bežného života aj kolektívu," uzavrela primárka oddelenia ORL.