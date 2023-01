V žilinskej FNsP sa v roku 2022 narodilo 1719 detí

Žilina 7. januára (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline prišlo vlani na svet 1719 novorodencov, z nich 19 párov dvojičiek. Celkovo sa narodilo 873 chlapcov a 846 dievčat. Najplodnejším mesiacom bol august, v ktorom sa narodilo 179 detí. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Doplnila, že počet žien, ktoré si v minulom roku vybrali žilinskú pôrodnicu, sa na Silvestra zastavil na čísle 1700. "Máme za sebou roky výnimočných zmien, ktoré našu pôrodnicu výrazne skvalitnili a pred sebou stále vidíme cestu ďalších zlepšení, v ktorých plánujeme pokračovať. Je pre nás dôležité, aby ženy cítili, že sa na nás môžu spoľahnúť v tak citlivom a vzácnom okamihu, akým je zrod nového života," uviedol primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina Martin Sudek.



V posledných rokoch podľa neho sledujú nárast počtu rodičiek z Kysuckého Nového Mesta, Čadce, ale tiež z Považskej Bystrice, Námestova či Dolného Kubína. Najstaršou minuloročnou mamičkou bola 51-ročná Hana z Veľkého Rovného, najmladšou päťnásťročná Vanesa zo Žiliny.



Primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Katarína Jackuliaková upozornila, že takmer 400 novorodencov prišlo na svet s váhou menšou ako tri kilogramy. "V 28. týždni tehotnosti sa u nás v apríli narodilo najmenšie predčasniatko – Damiánko, ktorý vážil len 1000 gramov. Najväčšie dieťatko už vážilo o štyri kilá viac. Teo sa narodil taktiež v apríli, no s váhou 5070 gramov," priblížila Jackuliaková.



V žilinskej pôrodnici sa podľa Zátekovej vrátilo po ročnej prestávke na prvú priečku dievčenské meno Ema/Emma, nasledovala Sofia, Júlia, Eliška a Mia. Do chlapčenských rodných listov pribudlo najviac Jakubov, nasledoval Michal/Michael, Samuel, Filip a Matúš. Nechýbali však ani neobvyklé krstné mená, zo ženských napríklad Tamia, ktorá sa dokonca objavila až šesťkrát, ďalej Meda, Dária, Selia, Helga či Afina. Spomedzi mužských mien do pôrodnej knihy zapísali rýdzo slovenského Svetozára, no zaujali aj Timon, Timur, Santiago, Jasmín alebo Džihán, dodala hovorkyňa žilinskej nemocnice.