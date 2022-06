V žilinskej FNsP začali s výmenou 40 strešných okien

Žilina 6. júna (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina začali s výmenou 40 strešných okien v odpočinkových, prevádzkových a hygienických miestnostiach pre personál zdravotníckych oddelení. Modernizáciu financuje nemocnica z vlastných zdrojov vo výške 35.580 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Podľa riaditeľa FNsP Žilina Eduarda Dorčíka je cieľom zlepšiť podmienky pre zamestnancov. "Strešné okná v chirurgickom aj očnom pavilóne boli v zlom stave. V zime nedržali teplo a v lete ho zase prepúšťali dnu. K výmene sme pristúpili v častiach, kde má personál – prevažne z lôžkových oddelení – inšpekčné miestnosti, zasadačky, šatne, sociálne zariadenia. Tým výrazne skvalitníme celkové prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci pohybujú a trávia pracovný alebo oddychový čas," priblížil Dorčík.



Doplnil, že žilinská nemocnica neustále pracuje na znižovaní modernizačného dlhu so zameraním na komfort pacienta. No považuje za mimoriadne dôležité pokračovať v rekonštrukciách zároveň v priestoroch pre zamestnancov. "Podobne sa zameriavame napríklad na staré šatne, ktoré sme začali kompletne prerábať a zariaďovať novým vybavením. Príjemné, moderné pracovisko s pohodlnými odpočinkovými a čistými hygienickými zónami je jedným z významných prvkov stabilizácie a spokojnosti personálu," zdôraznil riaditeľ FNsP Žilina s tým, že investície postupne realizujú vlastnými kapacitami na základe dostupných zdrojov.



Súčasťou výmeny strešných okien je demontáž pôvodných drevených kusov, vrátane ich likvidácie. Firma vysúťažená v rámci verejného obstarávania zabezpečí podľa vedúceho oddelenia hospodárskych a stavebných činností žilinskej nemocnice Pavla Záňa súčasne dodávku a montáž nových okien s oplechovaním, doplnením tepelnej izolácie a opravou ostení. "Výsledok nebude mať len estetický charakter, ale prinesie zefektívnenie energetickej náročnosti v podkroviach oboch pavilónov. Vďaka tomu znížime naše náklady na vykurovanie," uviedol Záň, podľa ktorého by sa mala obnova skončiť do konca júna 2022.