V žilinskej knižnici otvorili Informačné centrum Europe Direct

Žilina 19. októbra (TASR) – V Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) v utorok opäť otvorili Informačné centrum Europe Direct (EDIC). Podľa jeho manažérky a zároveň riaditeľky knižnice Aleny Mičicovej sa zameria na podporu diskusií pod názvom Konferencia o budúcnosti Európy.



Podotkla, že aktuálna iniciatíva Európskej komisie (EK), podporená rovnomernou platformou, je šancou, aby sa hlasy a názory občanov Európy dostali priamo do Bruselu. "Nikto nepochybuje, že budúcnosť spoločenstva musí obsahovať veľa zmien, náprav a korekcií. Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou, aby sa vyjadril každý, kto na to má chuť. Tak, aby všetky názory boli zaznamenané a pracovalo sa s nimi," uviedla manažérka EDIC.



Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko vysvetlil, že EDIC približuje informácie o Európskej únii (EÚ) ľuďom v regiónoch. "Máme veľkú radosť, že sa nám podarilo získať na Slovensku o dve centrá viac a bude ich 12. V Žiline pôsobia dve centrá, ale nie iba na území mesta. V kraji sú pomerne odľahlé regióny, ktoré majú svoju spádovú oblasť. Jedno z centier pokrýva Oravu, Liptov a Kysuce, druhé centrum pokrýva okolie Žiliny a zvyšok Žilinského kraja. Mládež je najčastejším klientom, ktorý potrebuje informácie a chce k tomu niečo vedieť," povedal Miko.



Podľa rektora UNIZA Jozefa Jandačku pomáha implementovať nové názory a pohľady na ďalšie fungovanie univerzity mobilita študentov a zamestnancov. "Máme veľmi dobré odozvy, že skúsenosti z partnerských univerzít sa prenášajú na našu univerzitu. Študenti po vycestovaní úplne zmenia názor a nie sú tak zakríknutí. Povedzme otvorene, naši študenti sa v mnohých prípadoch boja vycestovať do zahraničia. Ale keď sa vrátia, sú to úplne iní ľudia. Takže to má význam aj z hľadiska seba nastavenia študentov alebo zamestnancov," skonštatoval Jandačka.