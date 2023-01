V Žilinskej knižnici začal vesmírny týždeň

Žilina 24. januára (TASR) – Poslednú misiu na Mesiac a astronauta so slovenskými koreňmi Eugene Andrewa Cernana si v týchto dňoch pripomínajú v Krajskej knižnici v Žiline. V spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline tam pripravili vesmírny týždeň. Dominantou knižnice sa stalo mobilné planetárium a v pondelok (23. 1.) večer prišiel aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Ten povedal, že svoju cestu do vesmíru má stále v čerstvej pamäti, aj keď je to už takmer štvrťstoročie.



"Prvé dni vo vesmíre sú veľmi náročné, telo prechádza pomerne drastickými zmenami a človek si tam vytrpí. Na druhej strane je to zaujímavé, lebo človek má možnosť pracovať v extrémnych podmienkach a dostane sa tam, kde len veľmi málo ľudí," zhodnotil Bella.



Riaditeľka knižnice Katarína Šušoliaková podotkla, že takéto akcie majú potenciál prilákať nových čitateľov aj širokú verejnosť. S misiou Apollo 17 a s osobnosťou Cernana oboznámi výstava, ktorej časť exponátov zapožičali z pamätnej izby vo Vysokej nad Kysucou. Návštevníci uvidia drôtenú sochu astronauta oblečeného v skafandri, či niekoľko menších exponátov súvisiacich s letom na Mesiac. Výstava je prístupná do soboty (28. 1.).



V prípade priaznivého počasia vesmírny týždeň vyvrcholí v piatok (27. 1.) večer (prípadne v sobotu, pozn. TASR) pozorovaním Mesiaca cez teleskop. Neďaleko knižnice, na Ulici Tomáša Ružičku, postavia pracovníci hvezdárne aj päť metrov vysoký svietiaci mesačný model. "Do knižnice pribudnú nové knihy s vesmírnou tematikou a zároveň si návštevníci môžu spríjemniť čas spoločenskými hrami na tému vesmír, planéty a kozmonautika," informovala koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti Krajskej knižnice v Žiline Jana Neslušanová.