V žilinskej MHD bude platiť vianočný cestovný poriadok

Žilina 17. decembra (TASR) - V žilinskej mestskej hromadnej doprave (MHD) bude platiť od 24. decembra do 7. januára 2024 vianočný cestovný poriadok. Podľa vedúcej odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Kataríny Gazdíkovej ho posilnia aj mimoriadne spoje.



Na Štedrý deň (24. 12.) bude platiť cestovný poriadok Voľné dni. "Spoje trolejbusových liniek budú mať posledné odchody z východiskovej zastávky približne o 13.30 h. Po tomto čase nebudú premávať a dopravnú obslužnosť zabezpečia mimoriadne spoje. Po trase nočnej linky číslo 50 bude premávať mimoriadny spoj z centra mesta na sídliská Vlčince, Solinky, Hájik a späť," uviedla.



Doplnila, že pravidelné spoje autobusových liniek budú mať posledné odchody z východiskovej zastávky približne o 18.00 h. "Od 25. do 31. decembra bude platiť cestovný poriadok Voľné dni. S výnimkou linky číslo 26, ktorej spoje budú od 27. decembra do 29. decembra premávať v režime Prázdniny," upozornila.



Na Nový rok (1. 1.) bude platiť cestovný poriadok Voľné dni, pričom prvé spoje na všetkých linkách budú začínať zhruba o 6.00 h. "Zároveň budú premávať aj mimoriadne spoje po trase nočnej linky číslo 50. Presné časy odchodov prvých spojov všetkých liniek z východiskovej zastávky sú uvedené vo vianočnom cestovnom poriadku," uzavrela Gazdíková.