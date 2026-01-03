< sekcia Regióny
V žilinskej nemocnice počas Vianoc pomáhali stovkám pacientov
Najvyťaženejším dňom bol prvý sviatok vianočný.
Autor TASR
Žilina 3. januára (TASR) - Zdravotníci z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline ošetrili na urgentnom príjme, ambulantnej pohotovosti pre dospelých a ambulantnej pohotovosti pre deti a dorast počas Vianoc stovky pacientov. Prevládali u nich bolesti na hrudníku, zlomeniny, úrazy hlavy, respiračné a tráviace ťažkosti, ale aj intoxikácie alkoholom. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Najvyťaženejším dňom na ambulantnej pohotovostnej službe pre dospelých a ambulantnej pohotovostnej službe pre deti a dorast bol prvý sviatok vianočný. „Pohotovosť pre dospelých vyšetrila v daný deň 104 pacientov, detská pohotovosť 71 pacientov. Prevládali akútne infekcie horných dýchacích ciest, zápal mandlí, hrtana, bolesti brucha či chrbta, na detskej pohotovosti to boli najmä ochorenia vírusového charakteru,“ priblížila Fialová.
Najväčší počet pacientov zaznamenal urgentný príjem v sobotu 27. decembra, kedy zdravotníci ošetrili počas dňa rekordných 147 ľudí. „Lekári, sestry, ako aj ďalší členovia tímu pracovali v týchto náročných dňoch vo vysokom tempe a za svoje nasadenie im patrí obrovské poďakovanie. Bez tímovej spolupráce, obetavosti a profesionality by sme tento nápor neboli schopní zvládnuť,“ poznamenal riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian.
Zdravotníci v žilinskej nemocnici mali plné ruky práce aj v posledný deň starého roka a v prvý deň roku 2026. „Na urgentnom príjme sme počas Silvestra ošetrili 140 pacientov, na Nový rok 130 pacientov. Najčastejšie prichádzali so zdravotnými ťažkosťami kardiovaskulárneho, respiračného a tráviaceho charakteru, s úrazmi hlavy či dolných a horných končatín,“ skonštatoval Kacian.
Doplnil, že počas Silvestra bolo ošetrených päť pacientov s poraneniami horných končatín v dôsledku manipulácie s pyrotechnikou. Traja z nich boli ošetrení ambulantne a dvoch pacientov bolo potrebné hospitalizovať.
