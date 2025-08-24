Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Regióny

V žilinskej nemocnici liečia obezitu pomocou žalúdočného balónika

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Žalúdočný balónik odborníci zavádzajú pomocou endoskopu a vypĺňajú ho fyziologickým roztokom alebo vzduchom.

Autor TASR
Žilina 24. augusta (TASR) - Gastroenterologickému centru Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa podarilo vykonať úspešnú liečbu žalúdočným balónikom u dvadsiatky pacientov. Podľa vedúceho lekára Dušana Poláka je miniinvazívna liečebná metóda efektívnou a bezpečnou alternatívou najmä pre tých pacientov, ktorým sa dlhodobo nedarí schudnúť a z rôznych dôvodov nemôžu či nechcú podstúpiť chirurgickú liečbu obezity.

Žalúdočný balónik je vhodný aj pre pacientov, ktorí plánujú podstúpiť iný chirurgický zákrok a obezita je pre daný výkon riziková. Výhodou metódy je, že je miniinvazívna, nemení anatómiu tela, nevyžaduje celkovú anestéziu a realizuje sa ambulantne v trvaní od 20 do 30 minút,“ uviedol Polák.

Doplnil, že výkonu predchádza endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika. Samotný výkon spočíva v aplikácii balónika do žalúdka pomocou endoskopického prístroja. Balónik pomáha pacientovi znížiť objem prijatej potravy a spomaliť vyprázdňovanie žalúdka. Znižuje pocit hladu a umožňuje prijímanie menšieho množstva potravy, čo prispieva k postupnému úbytku hmotnosti.

Žalúdočný balónik odborníci zavádzajú pomocou endoskopu a vypĺňajú ho fyziologickým roztokom alebo vzduchom. „Intragastrický balónik umiestňujeme do žalúdka minimálne na šesť mesiacov. Počas prvých troch mesiacov je pacient motivovaný, pretože vďaka balóniku zažíva pocit sýtosti a obmedzenie hladu. Tento proces mu pomáha adaptovať sa na nové stravovacie návyky. Je to obdobie, počas ktorého dochádza k najvýraznejšiemu úbytku hmotnosti,“ priblížil Polák.

Dodal, že u viac ako 90 percent pacientov sa podarilo dosiahnuť úbytok hmotnosti o 12 až 16 percent v priebehu šiestich mesiacov. Po uplynutí minimálne šiestich mesiacov a vybratí balónika ostávajú pacienti v pravidelnom sledovaní.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb