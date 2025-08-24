< sekcia Regióny
V žilinskej nemocnici liečia obezitu pomocou žalúdočného balónika
Autor TASR
Žilina 24. augusta (TASR) - Gastroenterologickému centru Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa podarilo vykonať úspešnú liečbu žalúdočným balónikom u dvadsiatky pacientov. Podľa vedúceho lekára Dušana Poláka je miniinvazívna liečebná metóda efektívnou a bezpečnou alternatívou najmä pre tých pacientov, ktorým sa dlhodobo nedarí schudnúť a z rôznych dôvodov nemôžu či nechcú podstúpiť chirurgickú liečbu obezity.
„Žalúdočný balónik je vhodný aj pre pacientov, ktorí plánujú podstúpiť iný chirurgický zákrok a obezita je pre daný výkon riziková. Výhodou metódy je, že je miniinvazívna, nemení anatómiu tela, nevyžaduje celkovú anestéziu a realizuje sa ambulantne v trvaní od 20 do 30 minút,“ uviedol Polák.
Doplnil, že výkonu predchádza endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika. Samotný výkon spočíva v aplikácii balónika do žalúdka pomocou endoskopického prístroja. Balónik pomáha pacientovi znížiť objem prijatej potravy a spomaliť vyprázdňovanie žalúdka. Znižuje pocit hladu a umožňuje prijímanie menšieho množstva potravy, čo prispieva k postupnému úbytku hmotnosti.
Žalúdočný balónik odborníci zavádzajú pomocou endoskopu a vypĺňajú ho fyziologickým roztokom alebo vzduchom. „Intragastrický balónik umiestňujeme do žalúdka minimálne na šesť mesiacov. Počas prvých troch mesiacov je pacient motivovaný, pretože vďaka balóniku zažíva pocit sýtosti a obmedzenie hladu. Tento proces mu pomáha adaptovať sa na nové stravovacie návyky. Je to obdobie, počas ktorého dochádza k najvýraznejšiemu úbytku hmotnosti,“ priblížil Polák.
Dodal, že u viac ako 90 percent pacientov sa podarilo dosiahnuť úbytok hmotnosti o 12 až 16 percent v priebehu šiestich mesiacov. Po uplynutí minimálne šiestich mesiacov a vybratí balónika ostávajú pacienti v pravidelnom sledovaní.
