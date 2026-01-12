< sekcia Regióny
V žilinskej nemocnici platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov
Na základe zhoršenej epidemickej situácie platí zákaz na všetkých oddeleniach nemocnice.
Autor TASR
Žilina 12. januára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina platí od utorka 13. januára dočasný zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. Dôvodom je zvýšený výskyt respiračných ochorení. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Doplnila, že na základe zhoršenej epidemickej situácie platí zákaz na všetkých oddeleniach nemocnice. „Návštevy sú v mimoriadnych prípadoch povolené na základe súhlasu primára alebo vedúceho lekára u pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko chorí alebo umierajúci,“ upozornila Fialová.
