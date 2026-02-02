< sekcia Regióny
V žilinskej nemocnici pribudla nová ambulancia pre spasticitu
Autor TASR
Žilina 2. februára (TASR) - Oddelenie neurológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina rozšírilo spektrum špecializovanej zdravotnej starostlivosti o ambulanciu pre spasticitu. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová, ambulancia je určená pre pacientov so spastickou parézou končatín, ktorí sú najmä po cievnej mozgovej príhode, ale aj s diagnózou skleróza multiplex, detskou mozgovou obrnou či po úrazoch miechy.
Spasticita je neurologický stav so zvýšeným svalovým napätím a obmedzenou hybnosťou, pričom pacientov so spasticitou pribúda a zároveň sa znižuje veková hranica ľudí, ktorí potrebujú odbornú starostlivosť. „Liečebný proces sa začína konzultačným neurologickým vyšetrením, počas ktorého neurológ zhodnotí prítomnosť a rozsah spastickej parézy. Následne je pacient odoslaný na ambulanciu fyziatrie, kde absolvuje detailné rehabilitačné vyšetrenie,“ vysvetlila primárka oddelenia neurológie Zuzana Tomášová.
Podľa zástupkyne primárky oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Evy Trzubovej vzniká spasticita v dôsledku poruchy centrálneho nervového systému a prejavuje sa zvýšeným svalovým napätím, stuhnutosťou, bolesťami a svalovými kŕčmi. „Najčastejšie postihuje oblasť lakťa, zápästia a členka, čím výrazne obmedzuje schopnosť vykonávať bežné denné činnosti. Až u 40 percent pacientov sa po cievnej mozgovej príhode rozvinie spasticita, najčastejšie v období od tretieho mesiaca do jedného roka,“ poznamenala Trzubová.
Analytické vyšetrenia a testy zhodnotia funkciu postihnutej končatiny, pasívny aj aktívny rozsah pohybu a aktivitu spastických svalov. „Na základe výsledkov sa určia svaly vhodné na aplikáciu botulotoxínu typu A, ktorý slúži ako pomocný nástroj na uľahčenie a zefektívnenie následnej rehabilitácie. Dôležitým predpokladom úspechu liečby je individuálna a intenzívna rehabilitácia,“ uviedla Trzubová.
Odborníci aplikujú botulotoxín v neurologickej ambulancii a v prípade potreby opakujú aplikáciu spravidla každé tri mesiace. „Výhodou ambulancie je, že pacienti zo žilinského regiónu a jeho okolia už nemusia cestovať do vzdialených miest. V žilinskej nemocnici získajú komplexnú starostlivosť, v rámci ktorej je liečba koordinovaná multidisciplinárne. Práve táto tímová spolupráca nám umožňuje nastaviť liečbu presne podľa potrieb pacienta,“ dodala Tomášová.
