V žilinskej nemocnici pripravia 100 kíl zemiakového šalátu

Žilina 24. decembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina pripraví na Štedrý deň pre pacientov vianočné menu, v rámci ktorého spotrebujú sto kilogramov zemiakového šalátu. Vedenie nemocnice pripravilo program aj pre zamestnancov, na druhý sviatok vianočný organizuje Štefanský putovný punč.



Ako uviedol riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, v nemocnici sa každoročne usilujú, aby mohlo Vianoce stráviť doma čo najviac pacientov. Hospitalizovaných pacientov, ktorí chcú a ktorým to ich zdravotný stav umožňuje, sa snažia prepustiť do domácej liečby, aby mohli prežiť sviatky s rodinami. "Nie vždy sa to však dá, pretože máme u nás mnoho akútnych prípadov. Personálne musíme pokrývať starostlivosť nielen v rámci stálych oddelení, ale tiež v COVID pavilóne. Preto zdravotníci i nezdravotníci ostávajú v službách aj počas sviatkov," priblížil.



Okrem zdravotníckych oddelení je v nemocnici nonstop zabezpečená pohotovostná prevádzka technických úsekov a celodenná príprava stravy v kuchyni. Podľa riaditeľa nebudú chýbať vyprážané filé a zemiakový šalát. "Na Štedrý deň servírujeme pacientom a zamestnancom v službe tradičnú sviatočnú večeru. Chystáme klasický majonézový šalát, ale keďže mnoho pacientov musí dodržiavať diétne obmedzenia, robíme tiež ľahšiu verziu bez majonézy, len so zeleninou a diétnym filé," priblížil Dorčík.



Pre zamestnancov, ktorí strávia štefanskú nedeľu v práci, tento rok otvoria novú tradíciu tzv. putovného punču. Pozvali ľudovú hudbu, ktorá zahrá na štyroch miestach v areáli. "Na každej zastávke načapujeme kolegom vynikajúci vianočný punč. Samozrejme, nealkoholický," doplnil riaditeľ FNsP Žilina.



Štefanské "punčovanie" sa podľa jeho slov začne o 10.00 h pred pavilónom Liečebne dlhodobo chorých (COVID pavilón). Spolu s ľudovou hudbou sa organizátori presunú medzi očný a detský pavilón, následne k pavilónu chirurgie, urgentnému príjmu a záverečným miestom bude nové parkovisko za pavilónom gynekológie a pôrodníctva.