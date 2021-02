V žilinskej nemocnici začnú v nedeľu očkovať učiteľov do 55 rokov

Žilina 12. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline vytvorila popri očkovaní verejnosti mimoriadne kapacity aj na vakcináciu učiteľov. Na nedeľu (14. 2.) poskytla prvých 600 termínov na objednanie pedagogických zamestnancov škôl vo veku do 55 rokov (vrátane). Očkovať sa bude v priestoroch vakcinačného centra FNsP Žilina v hlavnej budove polikliniky na prvom poschodí vľavo. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Doplnila, že žilinská nemocnica má v tejto súvislosti k dispozícii okrem vakcíny Comirnaty aj vakcínu AstraZeneca a Moderna. "Dnes nám doručili prvých 1400 dávok vakcíny AstraZeneca, ktorými už túto nedeľu začíname očkovať učiteľov do 55 rokov. Pri tejto vakcíne sú taktiež postupne podané dve dávky v rozptyle minimálne 28 dní. Predpokladáme, že čoskoro bude otvorená i ďalšia fáza pre učiteľov nad 55 rokov s podaním vakcíny Moderna, na ktorú sme vyčlenili kapacity na budúci týždeň," priblížil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik.



Upozornil, že na očkovanie môžu prísť len osoby prihlásené prostredníctvom individuálnej registrácie, o ktorej sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR informovaní riaditelia príslušných škôl. "Objednané osoby sa pri registrácii vo vakcinačnom centre preukážu COVID passom (SMS alebo email s termínom objednania), občianskym preukazom a potvrdením od zamestnávateľa. Pred očkovaním je nevyhnutné odovzdať anamnestický dotazník a informovaný súhlas pacienta. Dokumenty sú k dispozícii vo vakcinačnom centre, no je možné ich vopred vypísať aj v pohodlí domova. Záujemcovia si ich môžu stiahnuť na webstránke FNsP Žilina www.fnspza.sk v sekcii Aktuálne – Vakcinačné centrum FNsP Žilina," vysvetlila hovorkyňa nemocnice.



Pripomenula, že FNsP Žilina neprevádzkuje systém objednávania, preto nemá prístup do individuálneho portálu na zmenu či riešenie technických problémov. "Očkovanie učiteľov bude počas nadchádzajúceho víkendu v priestoroch FNsP Žilina a zároveň mimo organizácie FNsP Žilina aj v priestoroch športovej haly na Rosinskej ceste v Žiline. Dôkladne si preto skontrolujte miesto a čas očkovania uvedené v COVID passe," dodala Záteková.