V žilinskej nemocnici zaviedli nové pravidlá pre vstup a pohyb osôb
Autor TASR
Žilina 27. januára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina prijala nové metodické usmernenie upravujúce pravidlá vstupu, pohybu a zotrvania osôb v areáli žilinskej nemocnice. Podľa hovorkyne nemocnice Zuzany Fialovej je cieľom zvýšenie bezpečnosti pacientov, zamestnancov i návštevníkov nemocnice a zabezpečenie plynulého a nerušeného chodu nemocničnej prevádzky.
Upozornila, že areál žilinskej nemocnice nie je verejným priestranstvom, ale verejne prístupným miestom. „Vstup a pobyt v areáli sú možné len oprávneným osobám a len na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich návštevy. Medzi tieto osoby patria najmä pacienti a ich sprievodcovia, zamestnanci nemocnice, návštevy pacientov, študenti na odbornej praxi, dobrovoľníci či ďalšie osoby, ktoré majú súhlas vedenia nemocnice,“ priblížila Fialová.
Nemocnica zavedením nových pravidiel reagovala na opakujúce sa situácie z minulosti, pri ktorých došlo k porušeniu pravidiel alebo k ohrozeniu bezpečnosti osôb a majetku v nemocničnom areáli. „Našou prioritou je vytvoriť bezpečné a pokojné prostredie pre pacientov, zamestnancov aj návštevníkov. Nový poriadok jasne stanovuje pravidlá, ktoré upravujú pohyb osôb v areáli nemocnice a určujú zodpovednosť každého, kto sa v ňom nachádza,“ uviedol riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian.
Nový poriadok stanovuje aj činnosti, ktoré v nemocničnom areáli nie sú povolené. „V areáli žilinskej nemocnice je striktne zakázané fajčenie, konzumácia alkoholických nápojov, ako aj predaj tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok. Usmernenie zároveň obmedzuje pohyb na bicykloch, kolobežkách a iných podobných dopravných prostriedkoch v budovách a uzavretých častiach areálu, čím sa predchádza možným zraneniam a narušeniu plynulého pohybu pacientov a personálu,“ doplnil vedúci oddelenia správy budovy a iných činností FNsP Žilina Róbert Šaray.
Osobitná pozornosť je venovaná návštevám pacientov, ktoré sú povolené len v súlade s prevádzkovými poriadkami jednotlivých oddelení a s podmienkou, že nenarúšajú liečebný režim, pokoj a súkromie ostatných pacientov. „Pravidlá sú nastavené tak, aby umožnili kontakt pacientov s ich blízkymi, no zároveň chránili zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť všetkých osôb nachádzajúcich sa v nemocnici,“ uzavrela hovorkyňa nemocnice.
