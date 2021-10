V žilinskej PGU sprístupnili výstavu Juliána Fila Filozofia gesta

Žilina 8. októbra (TASR) – Výstavu Filozofia gesta, ktorá je retrospektívnym pohľadom na tvorbu slovenského maliara a grafika Juliána Fila, sprístupnili vo štvrtok (7. 10.) v Považskej galérii umenia (PGU) v Žiline pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.



"Koncepcia výstavy je postavená ako komplexná prehliadka jeho maliarskej aj grafickej tvorby. Od expresívnej maliarskej polohy a asamblážnych intervencií do maľby v 60. rokoch, cez skladbu fragmentov mestských výjavov, airbrushových malieb až po náboženské a reklamno-konzumné motívy 90. rokov. Vystavené diela zohľadňujú referenčné body jeho tvorby nielen v maľbe a grafike, ale aj v monumentálnej tvorbe do architektúry či účinkovaní v krátkom experimentálnom filme," uviedla Kubišová.



Výstava Filozofia gesta voľne nadväzuje na projekt Veronika Rónaiová – Dedičštvo z roku 2018 a je reprízou výstavy, ktorá bola pôvodne v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Výstava v PGU potrvá do 6. novembra.