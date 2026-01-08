Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V žilinskej pôrodnici sa vlani narodilo 1063 detí, prevažovali chlapci

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Medzi najčastejšie dievčenské mená patrili Eliška, Diana, Olívia, Nina, Ema a Laura, z chlapčenských to boli mená Jakub, Oliver, Tomáš, Matej, Dávid, Adam a Martin.

Autor TASR
Žilina 8. januára (TASR) - Počet pôrodov v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou medziročne poklesol. Ako informovala nemocnica na sociálnej sieti, spolu sa tu v roku 2025 narodilo 1063 detí vrátane 16 párov dvojičiek.

Vlaňajšok sa niesol v znamení prevahy chlapcov, ktorých sa narodilo 541. Najrušnejším mesiacom v pôrodnici bol pritom január, keď na svet prišlo 102 bábätiek. „Medzi najčastejšie dievčenské mená patrili Eliška, Diana, Olívia, Nina, Ema a Laura, z chlapčenských to boli mená Jakub, Oliver, Tomáš, Matej, Dávid, Adam a Martin,“ uviedla nemocnica.

Najstaršia mamička porodila svoje dieťa vo veku 45 rokov, naopak, najmladšia mamička mala v čase pôrodu 17 rokov. Najväčším minuloročným bábätkom bol chlapček Damián Rudolf s váhou 5110 gramov, naopak, Teodor ako najmenší novorodenec vážil len 1060 gramov.
