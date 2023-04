V Žilinskej univerzite vznikne zážitkové centrum vedy a techniky

Žilina 27. apríla (TASR) - Zážitkové centrum vedy a techniky vznikne v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) do konca roka 2023. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré vo štvrtok podpísali zástupcovia UNIZA a Nadácie Kia Slovakia. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



Centrum má vzbudiť najmä u detí a mládeže záujem o vedu a techniku, podporiť ich logické myslenie a porozumenie fungovaniu sveta okolo nás. "Popularizačné a inovatívne aktivity budú založené na experimentálnom učení sa prostredníctvom množstva interaktívnych exponátov, digitálnej techniky a aplikácií na tému pohyb, pohon a robot. Návštevou centra si tak pomocou vlastných zmyslov overia zákony matematiky či fyziky," uviedla Valentovičová.



Zážitkové centrum bude otvorené zdarma pre základné a stredné školy. Počas víkendov budú priestory určené pre rodičov s deťmi, ale aj dospelých bez detí. Organizovať sa budú taktiež súťaže, workshopy či diskusie s vedcami. "UNIZA vníma potrebu popularizácie vedy a techniky v spoločnosti ako významnú úlohu a jedno z poslaní univerzity. Sme radi, že vďaka spolupráci s nadáciou sa nám podarí toto poslanie napĺňať. Zážitkové centrum bude jedinečné tematickým zameraním na pohyb a dopravu, ako aj umiestnením v priestoroch univerzity," podotkol prorektor UNIZA Jozef Ristvej.



Nadácia Kia Slovakia podporuje podľa jej správcu Tomáša Kováča vzdelávanie v kraji už od založenia pred desiatimi rokmi. "Tento rok sme sa rozhodli podporu centralizovať do unikátneho vzdelávacieho prostredia, ktoré bude okrem škôl určené pre všetky vekové kategórie. Sme radi, že sme mohli vstúpiť do partnerstva s univerzitou a vybudovať spoločne priestor, ktorý doplní sieť veľmi populárnych zážitkových centier v Európe," doplnil Kováč.