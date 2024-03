V žilinskej väznici požiadalo o voľbu 44 obvinených a odsúdených

Žilina 23. marca (TASR) - V Ústave na výkon trestu odňatia slobody na Hlbokej ulici v Žiline požiadalo o voľbu 44 obvinených a odsúdených. Prvé kolo prezidentských volieb sa v Žiline začalo načas. TASR o tom v sobotu informovala Katarína Gazdíková z odboru komunikácie žilinskej radnice.



"V rámci nášho mesta je zriadených 79 volebných okrskov. Evidujeme 66.124 oprávnených voličov s trvalým pobytom v Žiline," uviedla Gazdíková.



Dodala, že mesto Žilina vydalo do piatka (22. 3.) 2242 hlasovacích preukazov. O voľbu do prenosnej volebnej schránky požiadalo 153 voličov.



Voliči si vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. V ére samostatného Slovenska ide o šiestu priamu voľbu hlavy štátu. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.