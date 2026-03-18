< sekcia Regióny
V Žilinskom a Prešovskom kraji platí miestami výstraha pred hmlou
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - V niektorých okresoch Žilinského a Prešovského kraja platí v stredu ráno výstraha prvého stupňa pred hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha platí do 9.00 h v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.
