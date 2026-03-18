Streda 18. marec 2026
V Žilinskom a Prešovskom kraji platí miestami výstraha pred hmlou

Archívna snímka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - V niektorých okresoch Žilinského a Prešovského kraja platí v stredu ráno výstraha prvého stupňa pred hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha platí do 9.00 h v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.
