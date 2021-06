POZOR: V Žilinskom a Trenčianskom kraji bude odstávka elektriny

Žilina 26. júna (TASR) – Stredoslovenská distribučná (SSD) naplánovala od stredy (30. 6.) do piatka (2. 7.) na území Žilinského a Trenčianskeho kraja väčší počet údržbových aktivít. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša bude každú sprevádzať niekoľkohodinová odstávka elektriny a dotkne sa obyvateľov v okresoch Žilina, Námestovo, Prievidza, Ilava a Považská Bystrica.



V Žilinskom kraji čaká čiastočná odstávka elektriny žilinskú mestskú časť Vlčince vo štvrtok (1. 7.). "Niektoré ulice tohto sídliska sa budú musieť zaobísť bez elektrického prúdu v čase od 7.30 do 16.30 h. Kontrola a údržba trafostaníc ovplyvní na niekoľko hodín život takmer v 600 domácnostiach. V okrese Námestovo zasiahne vo štvrtok (1. 7.) odstávka elektriny Oravské Veselé. V čase od 7.30 do 16.00 h nepôjde prúd na 850 odberných miestach. Príčinou bude kontrola a údržba vzdušného vedenia vysokého napätia," uviedol Gejdoš.



V Trenčianskom kraji čaká v stredu odstávka elektriny 630 odberných miest v Košeci v okrese Ilava. Obmedzenie potrvá od 7.30 do 16.30 h. Dôvodom je lezecká kontrola vedenia vysokého napätia (22 kV). V Oslanoch a čiastočne aj v Čereňanoch v okrese Prievidza dôjde k odstávke elektriny vo štvrtok. Potrvá od 7.45 do 15.00 h a dotkne sa približne 750 domácností. Aj v tomto prípade je za odstávkou lezecká revízia vysokonapäťového vedenia.



"Plevník-Drienové v okrese Považská Bystrica zasiahne plánovaná odstávka elektriny v piatok od 7.30 do 15.30 h. Pocíti ju asi 660 odberných miest. Energetici zo SSD budú počas odstávky vymieňať poškodený izolátor na vedení veľmi vysokého napätia (110 kV)," informoval hovorca SSD.