VIDEO: V žilinskom centre plánujú do konca týždňa podať 3700 vakcín

Žilina 7. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) od piatka do nedele (9. 1.) opätovne spustil vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Rosinskej ceste v Žiline. Dôvodom je vysoký počet registrovaných záujemcov. Do konca týždňa v centre plánujú podať 3700 dávok vakcíny. Pre médiá to v piatok uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



"Chceme zabezpečiť takú dostupnosť očkovania, aby sme uspokojili všetkých tých, ktorí sú zaregistrovaní v čakárni. Podávať budeme prvú, druhú i tretiu dávku," povedala Pekarčíková. Vo veľkokapacitnom centre tak budú v tieto dni očkovať výlučne registrovaných záujemcov. Po víkende podľa Pekarčíkovej očakávajú významné uvoľnenie v čakárni.







Šéfka krajského zdravotníckeho odboru zhodnotila aktuálny záujem o očkovanie v Žilinskom kraji ako "nijak zvlášť extrémny". Dodala, že priemerná zaočkovanosť v kraji sa pohybuje okolo 47 percent. Najväčší, 52-percentný podiel zaočkovaných má okres Ružomberok a najmenší, 40-percentný podiel má okres Kysucké Nové Mesto. "Záujem o očkovanie prvou dávkou je minimálny, treťou dávkou je primeraný vývoju situácie, ktorá sa momentálne blíži," načrtla.



Kraj nabáda obyvateľov, aby využili objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií a čím skôr požiadali o pridelenie termínu. "Pred hroziacou ďalšou vlnou novej mutácie sú kľúčoví prvoočkovanci a rovnako aj čakatelia na posilňujúcu booster dávku," vysvetlila Pekarčíková.



Veľkokapacitné očkovacie centrum ŽSK prvýkrát otvorili vo februári minulého roka, jeho činnosť pre nedostatok záujmu utlmili v júli. Počas svojej prevádzky tam zaočkovali viac než 40.000 ľudí.