V Žilinskom kraji bolo vlani hospitalizovaných 41.127 pacientov
Takmer tretinový podiel na celkovom počte hospitalizácií má Kysucká nemocnica s poliklinikou (NsP) v Čadci.
Autor TASR
Žilina 16. apríla (TASR) - V štyroch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bolo v roku 2025 hospitalizovaných 41.127 pacientov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje polpercentný pokles hospitalizácií. Na tohtotýždňovom rokovaní krajského zastupiteľstva o tom v bilančnej správe o hospodárení zdravotníckych zariadení informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Takmer tretinový podiel na celkovom počte hospitalizácií má Kysucká nemocnica s poliklinikou (NsP) v Čadci. „Čadčianska nemocnica zaznamenala vlani 12.937 hospitalizácií, čo je o približne 500 hospitalizácií menej ako v roku 2024. Nasleduje s minimálnym medziročným poklesom Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne s 10.713 hospitalizáciami,“ priblížila Pekarčíková.
Doplnila, že Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši hospitalizovala vlani 8638 pacientov, čo je o 133 pacientov viac ako v roku 2024. Približne dvojpercentný nárast hospitalizácií zaznamenali v Hornooravskej NsP v Trstenej, kde v roku 2025 hospitalizovali 8839 pacientov.
Celkové náklady nemocníc v ŽSK presiahli v roku 2025 hranicu 152 miliónov eur a výnosy krajských nemocníc dosiahli vlani hodnotu 147.810.575 eur. Štyri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uzavreli hospodársky rok 2025 so stratou vo výške 4.516.557 eur.
„Strata našich nemocníc za minulý rok, ktorá prišla po rokoch ich pozitívneho hospodárenia, nie je výsledkom zlyhania našich nemocníc, ale je výsledkom protichodných regulačných mechanizmov: platového automatu, personálnych normatívov, nedostatočných platieb od zdravotných poisťovní až po samotnú programovú vyhlášku,“ komentovala hospodársky výsledok Pekarčíková.
Takmer tretinový podiel na celkovom počte hospitalizácií má Kysucká nemocnica s poliklinikou (NsP) v Čadci. „Čadčianska nemocnica zaznamenala vlani 12.937 hospitalizácií, čo je o približne 500 hospitalizácií menej ako v roku 2024. Nasleduje s minimálnym medziročným poklesom Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne s 10.713 hospitalizáciami,“ priblížila Pekarčíková.
Doplnila, že Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši hospitalizovala vlani 8638 pacientov, čo je o 133 pacientov viac ako v roku 2024. Približne dvojpercentný nárast hospitalizácií zaznamenali v Hornooravskej NsP v Trstenej, kde v roku 2025 hospitalizovali 8839 pacientov.
Celkové náklady nemocníc v ŽSK presiahli v roku 2025 hranicu 152 miliónov eur a výnosy krajských nemocníc dosiahli vlani hodnotu 147.810.575 eur. Štyri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uzavreli hospodársky rok 2025 so stratou vo výške 4.516.557 eur.
„Strata našich nemocníc za minulý rok, ktorá prišla po rokoch ich pozitívneho hospodárenia, nie je výsledkom zlyhania našich nemocníc, ale je výsledkom protichodných regulačných mechanizmov: platového automatu, personálnych normatívov, nedostatočných platieb od zdravotných poisťovní až po samotnú programovú vyhlášku,“ komentovala hospodársky výsledok Pekarčíková.