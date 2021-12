V žilinskom kraji bude k dispozícii 17.406 termínov na očkovanie

Žilina 10. decembra (TASR) – V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) bude počas kampane na podporu očkovania Darujme si Vianoce k dispozícii 17.406 termínov. Podľa hovorkyne ŽSK Lucie Lašovej sa v sobotu (11. 12.) otvorí osem vakcinačných centier v Čadci, Žiline, Martine, Ružomberku, Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Liptovskom Mikuláši.



Doplnila, že v rámci kampane pod gesciou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR bude v sobotu očkovať v Ivachnovej a Bešeňovej vakcinačná linka VakciZuzka. "Očkovací tím bude sprevádzať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a v obci Ivachnová bude aj očkovať. Verím, že vďaka tejto posile budeme môcť zaočkovať viac ľudí než obvykle," informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Všetkých 11 centier v ŽSK otvoria od pondelka 13. decembra a očkovať sa v nich bude podľa rozpisov, ktoré krajská samospráva uverejňuje na webe a na sociálnej sieti. "COVID-19 je celospoločenským a celonárodným problémom. Chcem preto poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom rozhodli zapojiť do aktivít. Je to skutočné gesto spolupatričnosti a zomknutia sa ľudí v predvianočnom období pre jediné východisko z pandémie, ktoré aktuálne máme. Sú krajiny, ktoré to zvládli a ja dúfam, že Slovensko sa čoskoro k nim pripojí," zdôraznila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Do Dolnooravskej nemocnice zavíta Jurinová v sobotu spoločne s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO), ktorý ako administratívna podpora vypomôže aj tímu VakciZuzky, dodala hovorkyňa ŽSK.