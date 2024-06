V Žilinskom kraji budú poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu

Žilina 7. júna (TASR) - Všetky štyri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) uspeli so svojimi projektmi vo výberovom konaní Ministerstva zdravotníctva SR na poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby (APS). TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Obsadiť sa podarilo všetkých šesť pevných bodov APS pre deti a dorast, z 11 pevných bodov APS pre dospelých zostávajú neobsadené tri.



V Žilinskom kraji bude od 1. júla v čase od 16.00 h do 20.00 h pohotovostnú službu pre dospelých poskytovať osem ambulancií, z toho päť v zdravotníckych zariadeniach v správe ŽSK. Konkrétne sú to Kysucká nemocnica s poliklinikou (NsP) v Čadci, Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne, Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši, Hornooravská NsP v Trstenej a Oravská poliklinika Námestovo. V okrese Bytča bude APS pre dospelých zabezpečovať Zdravie v ohrození n. o., v Žilinskom okrese Fakultná NsP Žilina a v okrese Turčianske Teplice súkromná spoločnosť H.A.M. Academy.



"Neobsadené ostanú pevné body APS pre dospelých v okresoch Kysucké Nové Mesto, Martin a Ružomberok. V Martine a Ružomberku sa do výberového konania nikto neprihlásil. Od ministerstva zdravotníctva očakávame v najbližšom čase informácie o tom, ako bude ďalej riešiť APS, ktoré zostali neobsadené," uviedla Lacová.



Nemocnice v Čadci, Dolnom Kubíne, Trstenej a Liptovskom Mikuláši uspeli aj vo výberovom konaní na pevné body APS pre deti a dorast. Zvyšnými dvomi poskytovateľmi sú Fakultná NsP Žilina pre okresy Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto a MUDr. Vanda Pedanová, s. r. o. pre okresy Martin a Turčianske Teplice.



Ako dodala hovorkyňa ŽSK, kraj má naďalej záujem prevádzkovať aj doplnkové body APS, no trvá na vyriešení ich financovania zo strany ministerstva zdravotníctva z peňazí ušetrených zrušením viacerých pevných bodov APS.