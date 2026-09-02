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V Žilinskom kraji by malo študovať takmer 30.000 stredoškolákov
ŽSK pokračuje aj v podpore prepájania vzdelávania s praxou.
Autor TASR
Žilina 2. septembra (TASR) - V školskom roku 2026/2027 by malo v stredných školách v Žilinskom kraji študovať 29.545 žiakov. Presné počty budú známe v priebehu septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová. Podľa jej slov 22.057 žiakov nastúpilo do stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pričom približne 5530 z nich je prvákov.
V novom školskom roku pribudli na stredných školách v kraji nové študijné a učebné odbory. „Žiaci sa môžu vzdelávať napríklad ako technik CNC zariadení, autotronik či barbier, pribudli tiež odbory informačné a sieťové technológie, reklamná tvorba či chemické aspekty ochrany a tvorby životného prostredia. V Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline sa zároveň v odbore staviteľstvo zavádza nový predmet protipožiarna ochrana stavieb, pripravený v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom,“ priblížila Lacová.
Významná novinka prichádza aj do zdravotníckeho vzdelávania. Stredná zdravotnícka škola v Žiline je jednou zo šiestich škôl na Slovensku, na ktorých sa začína experimentálne overovanie nového modelu vzdelávania. „Prvý cyklus tvorí jednoročné všeobecné vzdelávanie, na ktoré nadväzuje druhý cyklus - vzdelávanie v novom štvorročnom študijnom odbore všeobecná sestra. Žilinská zdravotnícka škola začína overovanie v jednej triede ročníka,“ doplnila Lacová. Pripomenula, že od nového školského roka zároveň poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore praktická sestra aj Stredná zdravotnícka škola v Martine.
ŽSK pokračuje aj v podpore prepájania vzdelávania s praxou. Štúdium v systéme duálneho vzdelávania ponúka v novom školskom roku 31 stredných odborných škôl v kraji, vďaka čomu môžu žiaci získavať praktické skúsenosti priamo u zamestnávateľov.
V novom školskom roku pribudli na stredných školách v kraji nové študijné a učebné odbory. „Žiaci sa môžu vzdelávať napríklad ako technik CNC zariadení, autotronik či barbier, pribudli tiež odbory informačné a sieťové technológie, reklamná tvorba či chemické aspekty ochrany a tvorby životného prostredia. V Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline sa zároveň v odbore staviteľstvo zavádza nový predmet protipožiarna ochrana stavieb, pripravený v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom,“ priblížila Lacová.
Významná novinka prichádza aj do zdravotníckeho vzdelávania. Stredná zdravotnícka škola v Žiline je jednou zo šiestich škôl na Slovensku, na ktorých sa začína experimentálne overovanie nového modelu vzdelávania. „Prvý cyklus tvorí jednoročné všeobecné vzdelávanie, na ktoré nadväzuje druhý cyklus - vzdelávanie v novom štvorročnom študijnom odbore všeobecná sestra. Žilinská zdravotnícka škola začína overovanie v jednej triede ročníka,“ doplnila Lacová. Pripomenula, že od nového školského roka zároveň poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore praktická sestra aj Stredná zdravotnícka škola v Martine.
ŽSK pokračuje aj v podpore prepájania vzdelávania s praxou. Štúdium v systéme duálneho vzdelávania ponúka v novom školskom roku 31 stredných odborných škôl v kraji, vďaka čomu môžu žiaci získavať praktické skúsenosti priamo u zamestnávateľov.