V Žilinskom kraji chýba napojenie na plyn vyše polovici domov

Žilina 4. mája (TASR) – V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) nemá napojenie na plynovú prípojku viac ako polovica domov (51,47 %) a kraj má druhý najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021, ktoré TASR poskytla hovorkyňa SODB Jasmína Stauder.



Na plynovú prípojku je v ŽSK pripojených 47,54 % domov. "Z okresov je na tom najlepšie Žilina, kde je pripojených na plyn 74,76 % domov. Viac ako polovica pripojených domov je ešte v okresoch Tvrdošín (64,59 %), Kysucké Nové Mesto (60,49 %), Martin (57,85 %) a Bytča (57,31 %). Najnižší podiel domov pripojených na plynovú prípojku má okres Námestovo (5,95 %), čo je najnižší podiel spomedzi všetkých okresov na Slovensku. Z 315 obcí ŽSK v rámci SOBD 2021 identifikovali 51 obcí, v ktorých sa nenachádza žiaden dom pripojený na plynovú prípojku," uviedla Stauder.



Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v ŽSK je lokálne ústredné kúrenie (48,88 %). "Ústredným diaľkovým kúrením je vykurovaných 31,51 % bytov. Samostatné vykurovacie teleso na kúrenie používa ako najčastejší zdroj tepla 12,61 % bytov. Bez kúrenia je 0,72 % bytov. Spomedzi 315 obcí kraja je 13 takých, kde viac ako 50 % bytov používa na vykurovanie samostatné vykurovacie teleso," doplnila hovorkyňa SODB 21.



Najdominantnejším zdrojom energie na vykurovanie v bytoch je pevné palivo (43,36 %), čo je najvyšší podiel v porovnaní so všetkými krajmi na Slovensku. "Plyn využíva ako zdroj energie vykurovania 39,37 % bytov a v porovnaní s ostatnými krajmi je to najnižší podiel. Elektrinu ako zdroj energie na vykurovanie využíva 7,46 % bytov. Tento podiel je v porovnaní s inými krajmi Slovenska najvyšší," podotkla Stauder.



Na úrovni okresov sú podľa nej značné rozdiely v spôsobe využívanej energie na vykurovanie. „Jediný okres, kde prevláda vykurovanie plynom, je okres Bytča (58,58 %). Kúrenie drevom je dominantné v bytoch okresov Námestovo (78,4 %) a Martin (61,48 %). Zvyšné okresy ŽSK majú približne vyrovnané podiely vykurovania plynom a drevom. Vysoký podiel energie na kúrenie v okresoch Kysucké Nové Mesto (32,35 %) a Ružomberok (24,84 %) sa získava aj z drevnej biomasy," dodala hovorkyňa SODB 21.