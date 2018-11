V Žilinskom kraji je 20 legálnych páleníc, skontrolovali ich 220 krát

Colníci vykonajú v páleniciach ročne v priemere 220 kontrol.

Žilina 8. novembra (TASR) – Colný úrad (CÚ) Žilina registruje v Žilinskom kraji 20 legálnych pestovateľských páleníc ovocia. Podľa hovorkyne úradu Boženy Chríbikovej sa väčšina z nich nachádza v turčianskom a žilinskom regióne, po dve sú na Kysuciach, Orave a Liptove.



Colníci vykonajú v páleniciach ročne v priemere 220 kontrol. "Všetci prevádzkovatelia páleníc sú registrovaní a majú vydané osvedčenie pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Z registrácie im vyplývajú aj určité povinnosti. Musia oznámiť nielen začatie a ukončenie prevádzkovania pálenice, ale aj začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie alebo prerušenie výroby liehu, napríklad pri poruche zariadenia. O všetkých pestovateľoch, ktorým vyrobia lieh, musia viesť evidenciu," upozornila Chríbiková.



Na celú výrobu pálenky podľa nej dohliada zodpovedný zástupca, ktorý je v každej pálenici a zodpovedá za jej bezchybnosť. "V liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa uplatňuje zvýhodnenie vo forme zníženej sadzby na spotrebnú daň, čo však platí len na 43 litrov vyrobeného čistého liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. To trvá od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka, čo niektorí pestovatelia nevedia a mýlia si ho s bežným rokom. Vtedy im môže vzniknúť nadlimitná výroba liehu a za prevyšujúce množstvo vypáleného destilátu musia odviesť plnú výšku spotrebnej dane. Vyrobený destilát môžu použiť len na vlastnú spotrebu, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja," podotkla hovorkyňa CÚ Žilina.



"Finančná správa upozorňuje, že do konca roku 2018 platia stále súčasné podmienky pálenia ovocia. Pestovatelia si ich preto nemôžu zamieňať za tie, ktoré budú platiť až od januára, kedy zákon za presne definovaných pravidiel umožní aj súkromnú výrobu destilátu. Informácie o prijatých zmenách sú dostupné na portáli finančnej správy," zdôraznila Chríbiková.