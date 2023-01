V Žilinskom kraji je do duálneho vzdelávania zapojených 26 škôl

Žilina 16. januára (TASR) – Do duálneho vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) je v školskom roku 2022/2023 zapojených 26 stredných škôl, 1161 žiakov a 166 zamestnávateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Žiaci stredných škôl majú podľa riaditeľa odboru školstva a športu Úradu ŽSK Ľuboša Berešíka možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania počas celého školského roka 2022/2023. "Potvrdzuje sa, že žiaci, ktorí absolvovali stredoškolské vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania, sú nielen lepšie odborne a prakticky pripravení. Ale nadobudli aj požadovanú úroveň zamestnaneckých a pracovných návykov, ktoré inak absolventom chýbajú," uviedol.



Systém duálneho vzdelávania zaviedli v ŽSK do vyučovania od školského roku 2015/2016. "Medzi jeho aktérmi sa úspešne etabloval a zaujal stabilné miesto. Je otvoreným a živým mechanizmom. Zamestnávatelia ponúkajú učebné miesta v študijných alebo učebných odboroch najmä na základe krátkodobých a dlhodobých potrieb pokrytia pracovných miest kvalifikovanou pracovnou silou. Zamestnávatelia majú tiež možnosť sa prostredníctvom systému duálneho vzdelávania priamo podieľať aj na tvorbe školských vzdelávacích programov," zdôraznil Berešík.



V školskom roku 2022/2023 spolupracujú stredné školy so 166 zamestnávateľmi celkovo v 44 učebných a študijných odboroch. "Najviac žiakov aktuálne študuje v odboroch mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, obchodný pracovník, obchodná akadémia, mechanik mechatronik, kuchár, čašník – servírka, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik strojov a zariadení, autoopravár, chemik operátor," dodala hovorkyňa ŽSK.



K propagácii systému duálneho vzdelávania v ŽSK prispieva aj stránka www.mojastredna.sk, kde sa nachádzajú komplexné informácie vrátane aktuálnej ponuky učebných miest, uzavrela Lacová.