Kysuce lákajú bežkárov najdlhšou Beskydsko-Javorníckou magistrálou

Žilina 24. januára (TASR) – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj eviduje v piatich regiónoch kraja 18 strojovo upravovaných lyžiarskych bežeckých trás v celkovej dĺžke takmer 164 kilometrov (km).



Podľa výkonnej riaditeľky KOCR Iveta Chabadovej sú najdlhšie upravované trate v regióne Kysúc. "Prvou je Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála. Trasa Stratenec – Kasárne – Melocík -Semeteš – Husárik je dlhá 54 km. Druhou je Bystrická cyklomagistrála medzi Krásnom nad Kysucou a Novou Bystricou dlhá 19 km, pričom úprava bežeckej stopy na cyklomagistrále je závislá od snehových podmienok. Ďalšou je severná časť Medzinárodnej stopy zdravia na trase SKI Skalité Serafínov – Mýto – Kykuľa – Poľana – Grúň – za Riekami –Skalité Čadečka – Čierne, dlhá 10 km. Okruh s osvetlením ponúka trasa SKI Skalité – Serafínov, dlhá jeden kilometer," uviedla Chabadová.



Na hornom Považí môžu milovníci behu na lyžiach využiť 15 km dlhú trasu z Terchovej: Tiesňavy – Starý dvor – Terchová/družstvo – Bránica/Belá, Bránica. Na Vodnom diele Žilina je to päťkilometrová trasa po pravostrannej hrádzi vodného diela od hydrouzla po obec Varín. Štvorkilometrový okruh ponúka trasa medzi obcami Teplička nad Váhom a Nededza.



Najdlhšími oravskými trasami sú podľa Chabadovej desaťkilometrová Trstená - Suchá Hora a 9,2 km dlhá Zuberec - Zverovka. V Zuberci sú to trasy Habovka 1 (6,2 km), Habovka 2 (6,1 km), Zuberec - Brehy,dolný okruh (5,9 km), Zuberec - Brehy,horný okruh (3,1 km) a Zuberec - Adamcuľa (4,3 km). V Oravskej Polhore je to trojkilometrová trasa Polhorská píla.



Liptov ponúka desaťkilometrové okruhy Kokavské lúky a Smrečany – Žiar – Dolinky–lúky Kyslá voda - Žiarska dolina. Päťkilometrovú trasu Žiarska dolina – Žiarska chata (1325 m. n. m.) upravujú skútrom bez stopy. Milovníci behu na lyžiach môžu využiť aj trojkilometrové trasy Demänovská dolina – Jasná-Zadné vody a Závažná Poruba - Opalisko, uviedla Chabadová.



V Turci je bežcom na lyžiach k dispozícii štvorkilometrová trasa Jedľoviny v Martine. V Jasenskej doline je to trojkilometrový Okruh na hrebeni a Okruh v doline dlhý jeden km, dodala výkonná riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj.