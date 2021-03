V Žilinskom kraji je sčítaných 75,5 percenta obyvateľov

Žilina 20. marca (TASR) – V Žilinskom kraji je od polovice februára sčítaných 75,5 percenta obyvateľov, čo je najviac zo všetkých krajov v SR. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov evidujú obce Trstené a Zábiedovo (zhodne po 95 percent) a Ondrašová (92,5 percenta). Najmenej obyvateľov sa sčítalo v obciach Pribylina (nad 62 percent), Važec (61 percent) a Abramová (56 percent).



"Mesto Žilina zaznamenalo 73,53 percenta sčítaných obyvateľov. Výborné výsledky dosiahli aj ďalšie mestá kraja. Dolný Kubín má 76,5 percenta, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Bytča zhodne po 75 percent, Kysucké Nové Mesto 73,1 percenta sčítaných obyvateľov. Najmenej sčítaných majú Čadca a Martin, ale aj tie výborným výsledkom 72 percent prevyšujú slovenský priemer," uviedla Stauder.



Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku sa začalo 15. februára. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo doteraz viac ako 71 percent obyvateľov, čo je zhruba štyri milióny sčítaných. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.



Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Za nesplnenie si povinnosti môže byť obyvateľovi udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Viac informácií i sčítací formulár nájde verejnosť na webe scitanie.sk.