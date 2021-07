V žilinskom kraji je v havarijnom stave 21 % ciest II. triedy

Žilina 6. júla (TASR) – V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) je v havarijnom stave 21 percent ciest II. triedy, 17 percent ciest III. triedy a jeden most. Vyplýva to zo správy, ktorú zobrali na vedomie poslanci zastupiteľstva ŽSK na utorkovom rokovaní v Žiline.



"ŽSK eviduje na základe tejto správy v havarijnom stave 57 z 313 kilometrov (km) ciest II. triedy a necelých 200 z 1100 km ciest III. triedy. Zo 786 mostných objektov je v havarijnom stave jeden,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Podotkla, že za posledné tri roky opravil ŽSK 47 mostov. "Ďalších 32 mostov ideme aktuálne opravovať, mali by sme to stihnúť do konca roku 2022. A aj napriek tomu je stále 63 mostov vo veľmi zlom stave," povedala Jurinová.



Doplnila, že ŽSK má pripravené aj nové eurofondové projekty, ktoré chce čerpať z najbližšej výzvy. "Sú to projekty za viac ako sedem miliónov eur a sú to naozaj úseky, ktoré sú pre kraj dôležité. Snažili sme sa, aby najzložitejšie a najťažšie realizácie boli práve cez eurofondové projekty. Z eurofondov by sme mali opraviť cesty a mosty za vyše 40 miliónov eur," dodala predsedníčka ŽSK.