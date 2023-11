V Žilinskom kraji majú žiaci ZŠ na výber 96 stredných škôl

Žilina 7. novembra (TASR) - Žiaci základných škôl (ZŠ) v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) majú na výber 96 stredných škôl. Z nich je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 15 gymnázií, jedno konzervatórium, jedna škola umeleckého priemyslu, štyri spojené školy, jedna stredná športová škola a 37 stredných odborných škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že žiaci a rodičia môžu navštíviť dni otvorených dverí (DOD) stredných škôl. "O možnostiach štúdia informujú tiež ich webové stránky. Prehľad DOD stredných škôl získajú žiaci na stránke www.mojastredna.sk v sekcii kalendár aktivít. Na stránke nájdu žiaci a rodičia tiež všetky potrebné informácie o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podľa jednotlivých regiónov," uviedla.



ŽSK pomáha každoročne žiakom s rozhodnutím aj prostredníctvom brožúry Moja stredná. "Je určená pre žiakov, ich rodičov, výchovných a kariérnych poradcov a odborných pracovníkov v školstve. Nachádza sa v digitálnej podobe na webe www.mojastredna.sk," dodala Lacová.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová podotkla, že žiaci nájdu v školách dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity. "Do školstva investujeme každoročne desiatky miliónov eur, a to predovšetkým do stavebných úprav, obnovy školských zariadení a revitalizácie areálov či debarierizácie," uzavrela.