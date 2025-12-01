Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Žilinskom kraji minulý týždeň nafúkalo 14 vodičov

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo osem z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile.

Autor TASR
Žilina 1. decembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 14 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo osem z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u siedmich vodičov nemotorových vozidiel,“ konkretizovala Kocková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 15 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1214 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 119 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
