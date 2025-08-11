Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 22 opitých vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu spôsobili traja vodiči.

Autor TASR
Žilina 11. augusta (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 22 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších 11 vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu spôsobili traja vodiči. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 26 vodičov nemotorových vozidiel,“ uviedla Kocková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú i na požitie omamných a psychotropných látok. „U 20 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1976 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 46 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala hovorkyňa.
