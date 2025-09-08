< sekcia Regióny
V žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 26 opitých vodičov
Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 11 vodičov nemotorových vozidiel.
Autor TASR
Žilina 8. septembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 26 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 15 z nich, ďalších 11 vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 11 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 24 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1503 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 27 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
