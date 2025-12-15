< sekcia Regióny
V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 24 opitých vodičov
Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel.
Autor TASR
Žilina 15. decembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 24 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 16 z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 11 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1470 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 116 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 11 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1470 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 116 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.