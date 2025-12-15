Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 24 opitých vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel.

Autor TASR
Žilina 15. decembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 24 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 16 z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 11 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1470 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 116 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
