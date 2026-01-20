< sekcia Regióny
V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 22 opitých vodičov
Autor TASR
Žilina 20. januára (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 22 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších 11 vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel,“ zdôraznila hovorkyňa.
Dodala, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 23 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok,“ podotkla Kocková. Na cestách policajti ďalej zistili 1466 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 52 priestupkov u nemotorových účastníkov.
