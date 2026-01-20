Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Regióny

V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 22 opitých vodičov

.
Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Na cestách policajti ďalej zistili 1466 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 52 priestupkov u nemotorových účastníkov.

Autor TASR
Žilina 20. januára (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 22 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších 11 vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u šiestich vodičov nemotorových vozidiel,“ zdôraznila hovorkyňa.

Dodala, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 23 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok,“ podotkla Kocková. Na cestách policajti ďalej zistili 1466 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 52 priestupkov u nemotorových účastníkov.
.

Neprehliadnite

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?