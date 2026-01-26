Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Regióny

V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 15 opitých vodičov

.
Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 12 vodičov nemotorových vozidiel.

Autor TASR
Žilina 26. januára (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 12 vodičov nemotorových vozidiel,“ konkretizovala Šefčíková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 27 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1574 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 58 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Týždenník: Najspoľahlivejší koaličný partner