V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 15 opitých vodičov
Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 12 vodičov nemotorových vozidiel.
Autor TASR
Žilina 26. januára (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 12 vodičov nemotorových vozidiel,“ konkretizovala Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 27 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1574 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 58 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
