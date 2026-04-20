V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 16 vodičov pod vplyvom
Autor TASR
Žilina 20. apríla (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 16 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo desať z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Jeden vodič sa odmietol podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 25 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 13 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1870 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 65 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
