V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili 15 opitých vodičov
Autor TASR
Žilina 11. mája (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa odhalili v Žilinskom kraji 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo desať z nich, ďalší piati vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 18 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U desiatich vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1702 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 44 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
