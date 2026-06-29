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V Žilinskom kraji minulý týždeň odhalili opitých 19 vodičov
Dychové skúšky potvrdili alkohol aj u 34 vodičov nemotorových vozidiel.
Autor TASR
Žilina 29. júna (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 19 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Jeden vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu. Dychové skúšky potvrdili alkohol aj u 34 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Podotkla, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 12 vodičov ukázali predbežné testy pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1829 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 72 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
„Jeden vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu. Dychové skúšky potvrdili alkohol aj u 34 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Podotkla, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 12 vodičov ukázali predbežné testy pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1829 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 72 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.