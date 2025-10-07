Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Žilinskom kraji odhalili 15 vodičov pod vplyvom alkoholu

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalší štyria vodiči nafúkali nad jedno promile.

Autor TASR
Žilina 7. októbra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalší štyria vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, jeden vodič dychovú skúšku odmietol. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 13 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 11 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1433 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 34 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
