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V Žilinskom kraji odhalili 16 vodičov pod vplyvom alkoholu
Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo desať z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile.
Autor TASR
Žilina 22. júna (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 16 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo desať z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 33 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 15 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1953 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 80 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 33 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 15 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1953 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 80 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.