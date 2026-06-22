Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. jún 2026Meniny má Paulína
< sekcia Regióny

V Žilinskom kraji odhalili 16 vodičov pod vplyvom alkoholu

.
Alkohol tester. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo desať z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile.

Autor TASR
Žilina 22. júna (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 16 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo desať z nich, ďalších šesť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 33 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 15 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1953 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 80 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 22. na utorok 23. júna

M. Madro: Nový zákon nie je len o zákaze sociálnych sietí pre deti

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto zaujímavosti o Slovensku?

HRABKO: Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde naozaj rýchlo