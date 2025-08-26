< sekcia Regióny
V Žilinskom kraji odhalili 24 vodičov pod vplyvom alkoholu
Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 17 z nich, ďalších sedem vodičov nafúkalo nad jedno promile.
Autor TASR
Žilina 26. augusta (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 24 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 17 z nich, ďalších sedem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Štyria vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 17 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 18 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1497 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 32 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
