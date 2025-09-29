< sekcia Regióny
V Žilinskom kraji odobrili 23 projektov vo výške 19,6 milióna eur
Autor TASR
Žilina 29. septembra (TASR) - Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja schválila na svojich dvoch ostatných zasadnutiach realizáciu ďalších 23 projektov v celkovej hodnote 19,6 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.
Doplnila, že ide predovšetkým o projekty, ktoré sa zameriavajú na modernizáciu v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry a športu, dopravy a udržateľnej mobility, životného prostredia a odpadového hospodárstva. „Podporené boli projekty ŽSK na výstavbu cyklotrás nadväzujúcich na Vážsku cyklodopravnú trasu v úsekoch Hričovská priehrada - Divinka a Lipovec - Krpeľany. Schválený bol tiež projektový zámer Združenia na záchranu Lietavského hradu, ktorého cieľom je obnova a lepšie sprístupnenie Hradu Lietava,“ priblížila Lacová.
Rada partnerstva schválila aj investície do športových areálov v meste Bytča a v obciach Stará Bystrica a Podhorie, modernizáciu základných škôl v Dolnom Hričove a v Oščadnici, projektové zámery na modernizáciu autobusových zastávok a výstavbu záchytných parkovísk v 13 obciach a projektový zámer na vybudovanie útulku v Turčianskych Tepliciach, kde vznikne 24 miest pre osoby v krízových situáciách.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová upozornila, že v programovom období 2021 - 2027 predstavuje alokácia pre Integrované územné investície Žilinského kraja 134.491.903 eur. „Aktuálne je Radou partnerstva schválených na realizáciu 127 zámerov vo výške viac ako 111 miliónov eur, pričom 51 projektov má už schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 54,6 milióna eur. Ide predovšetkým o projekty, ktoré sa zameriavajú na modernizáciu v oblasti vzdelávania, revitalizáciu a obnovu kultúrnych pamiatok, uchovávanie kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu či budovanie a modernizáciu infraštruktúry v regiónoch Žilinského kraja,“ dodala Jurinová.
