V Žilinskom kraji schválili regionálnu dotačnú výzvu za 399.000 eur
Dotáciu majú možnosť získať obce, neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie, ale aj fyzické osoby - podnikatelia so sídlom na území kraja.
Žilina 15. decembra (TASR) - Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na pondelkovom rokovaní schválili výzvu na predkladanie žiadostí z dotačného programu Regionálne dotácie. Ako informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, celková alokovaná suma predstavuje 399.000 eur.
„Cieľom dotačného programu je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činností v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času zameraných na využitie a rozvinutie existujúceho sociálneho potenciálu a zlepšenie kvality života, životného prostredia a klímy,“ uviedla Jurinová.
Upozornila, že v dotačnej výzve došlo oproti minulosti k zmenám minimálnej a maximálnej výšky dotácie na jednu žiadosť. Minimálna výška dotácie bola znížená z 900 na 700 eur a maximálna výška dotácie bola znížená z 15.000 na 10.000 eur. „Výzva bude spustená 1. februára 2026 na úradnej tabuli a žiadatelia budú môcť podávať svoje žiadosti do 28. februára 2026,“ dodala Jurinová.
Dotáciu majú možnosť získať obce, neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie, ale aj fyzické osoby - podnikatelia so sídlom na území kraja. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronického systému s výnimkou čestného vyhlásenia, ktoré musí byť doručené v originálnej podobe. O regionálnych dotáciach budú rozhodovať poslanci v príslušných komisiách.
ŽSK obnoví strechu Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) obnoví strechu Centra sociálnych služieb (CSS) Trojlístok v Ružomberku. Víťazná firma predložila ponuku s hodnotou viac ako 142.000 eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmetom zákazky je zateplenie strešného plášťa a prevedenie novej hydroizolačnej vrstvy, ako aj nový odvod dažďovej vody z plochej strechy päťpodlažného objektu. Súčasťou sú pridružené stavebné práce a nové rozvody bleskozvodu.
„Strecha disponuje dvoma strešnými vpustami, ktoré sú nepostačujúce pre odvod dažďovej vody. Nakoľko strecha nie je zateplená, dochádza k nadmernému úniku tepla strešným plášťom, čo má za následok zvýšené náklady na vykurovanie v zimnom období,“ uvádza sa vo vestníku ÚVO. Dĺžka trvania rekonštrukcie je stanovená na desať týždňov.
Na prvom nadzemnom podlaží objektu sa nachádzajú vstupné priestory, spoločné časti, stravovanie a hospodárske zázemie objektu. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú obytné bunky pre obyvateľov CSS.
