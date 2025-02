V Žilinskom kraji schválili spojenie škôl v Martine a Tvrdošíne

Žilina 24. februára (TASR) - Zo siedmich predložených projektov optimalizácie stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) schválili krajskí poslanci na pondelkovom rokovaní iba dva. Od nového školského roka sa tak spoja pod spoločné vedenie dve stredné školy v Martine a tri stredné školy v Tvrdošíne. Na základe dohody poslaneckého grémia sa o ostatných predložených projektoch bude hlasovať na marcovom mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová v úvodnom slove podotkla, že súčasná sieť stredných škôl je rozdrobená, čo vedie k neefektívnemu využívaniu finančných zdrojov a obmedzeným možnostiam pre študentov. "Návrh na spájanie stredných škôl nie je o rušení či utlmovaní odborov, ale o vytvorení silnejších a konkurencieschopnejších vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú poskytovať našim študentom lepšiu štartovaciu pozíciu do života," uviedla Jurinová.



Riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Miroslava Abrmanová poznamenala, že v optimalizácii sa prioritne zamerali na školy s nižším počtom žiakov. "ŽSK je zriaďovateľom 56 stredných škôl, pričom 19 z nich má nižších počet žiakov ako 300. Optimalizačné návrhy riešia 11 takýchto škôl," upresnila Abrmanová s tým, že optimalizačné projekty má ŽSK pripravené vo všetkých regiónoch.



Viacerí poslanci sa v diskusii posťažovali, že optimalizačné riešenia boli pripravené narýchlo a bez potrebnej komunikácie nielen s poslancami, ale aj pedagógmi v dotknutých školách. "Ak chceme urobiť niečo také zásadné, čo má vplyv na život ľudí v škole a v regióne, tak nemôžeme obísť pedagogický zbor. Veď tí ľudia nám volajú a pýtajú sa, čo s nimi bude. Takisto to treba vysvetliť študentom," podotkol poslanec za okres Čadca Matej Šimášek.



Na základe dohody poslaneckého grémia sa nakoniec hlasovalo len o dvoch zo siedmich predložených projektov a oba získali dostatočnú podporu. Od 1. septembra 2025 sa tak spoja do jedného celku Gymnázium V. P. Tótha v Martine s tamojšou obchodnou akadémiou a Gymnázium v Tvrdošíne so strednou priemyselnou školou informačných technológií a strednou odbornou školou lesníckou.