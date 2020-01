V Žilinskom kraji schválili výzvy na dotácie za vyše 500.000 eur

Žilina 28. januára (TASR) – Výzvy na regionálne dotácie v objeme 325.000 eur a participatívne dotácie v objeme 195.000 eur schválili na pondelňajšom (27. 1.) zasadnutí poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"Kým v prípade dotácií pre regióny budú môcť poslanci podporiť menšie projekty vo svojom regióne sumou do 3000 eur, v prípade participatívnych dotácií rozhodne o pridelení verejnosť na základe SMS hlasovania. Lebo snahou bolo naozaj vtiahnuť obyvateľov a združenia do podpory rozvoja regiónu," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Podľa hovorkyne ŽSK je pre tento rok na granty vyčlenených v novom dotačnom systéme 1,3 milióna eur, čo je o 530.000 eur viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. "V oboch prípadoch sa môžu o podporu uchádzať obce, právnické osoby (napr. neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie), ale aj fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Žilinského kraja. S cieľom zjednodušiť podávanie žiadostí a zároveň zefektívniť proces ich vyhodnocovania ŽSK zaviedol podávanie žiadostí výlučne prostredníctvom elektronického formulára," uviedla Remencová.



Doplnila, že v prípade regionálnych dotácií je minimálna výška dotácie na jednu žiadosť 700 eur a maximálna výška 3000 eur. "Uzávierka žiadostí je 2. marca 2020. V prípade participatívnych dotácií je minimálna výška dotácie 1000 eur a maximálna výška 4000 eur. V tom spočíva zmena oproti minuloročným dotáciám, keď boli všetky projekty podporené fixnou sumou 3500 eur. Žiadosti o dotácie je možné predkladať do 16. marca 2020. Po zverejnení na webovom sídle ŽSK (3.2. 2020) budú všetky potrebné informácie dostupné v časti Granty," dodala hovorkyňa ŽSK.



Vysvetlila, že nový dotačný systém pozostáva zo štyroch častí. "Najviac prostriedkov je alokovaných pre tematické dotácie – 50 percent z objemu. Projekty v tejto časti budú posudzovať práve odborné komisie na základe hodnotiacich kritérií. Nasledujú regionálne dotácie (25 percent), ktoré budú výhradne v kompetencii regionálnych komisií zložených z poslancov, participatívne dotácie (15 percent), kde online hlasovaním rozhodne verejnosť a dotácie predsedníčky ŽSK (10 percent)," uzavrela Remencová.