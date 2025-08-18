Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Žilinskom kraji za týždeň odhalili 24 vodičov pod vplyvom alkoholu

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 29 vodičov nemotorových vozidiel.

Autor TASR
Žilina 18. augusta (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 24 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 17 z nich, ďalších sedem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 29 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 19 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1721 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 49 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
