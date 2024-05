V Žilinskom kraji začali od soboty premávať prvé cyklobusy

Žilina 4. mája (TASR) - Do Terchovej, Novej Bystrice a Turčianskych Teplíc začali od soboty premávať prvé cyklobusy v tohtoročnej sezóne. Na Liptove a Orave budú jazdiť od 1. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



Prepravu do piatich cykloturistických destinácií zabezpečí ŽSK v spolupráci s dvoma dopravcami. "Do Novej Bystrice a Turčianskych Teplíc bude premávať autobus s vozíkom, do Terchovej nosič. Spoje budú premávať počas oboch víkendových dní a tiež vo sviatok, a to do nedele 29. septembra. Počas letných prázdnin budú premávať aj každý piatok do 30. augusta," priblížila Lacová.



Cestovný lístok je možné zakúpiť si priamo u vodiča pri nástupe do autobusu, v predpredaji alebo na stránke amsbus.sk. Cestujúci si môžu rezervovať miesto pre bicykel vopred. "Najvyťaženejšie boli v minulom roku cyklobusy na trase Žilina - Nová Bystrica. Najsilnejším dňom bola nedeľa," zhodnotila hovorkyňa ŽSK.



Na Orave a Liptove začnú cyklobusy premávať pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Na Orave budú jazdiť do 30. septembra, a to počas víkendov, sviatkov a denne počas letných prázdnin. Lístok si môžu cestujúci zakúpiť u vodiča. Cyklobus bude premávať na trase Trstená - Nižná - Zuberec - Zverovka.



Lacová dodala, že vďaka spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov budú v tomto roku autobusy premávať na trase Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok - Vavrišovo - Pribylina - Štrbské Pleso. Jazdiť budú počas víkendov a sviatkov. Cyklobusová sezóna na Liptove končí 29. septembra. Najvyťaženejšia bola v minulom roku trasa Liptovský Mikuláš - Štrbské Pleso, uviedla hovorkyňa.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová načrtla, že pre priaznivcov cyklistiky pripravujú aj ďalšie zaujímavé projekty a aktivity. "Našou prioritou je aj naďalej realizácia Vážskej cyklotrasy. Významnou investíciou v tejto súvislosti bolo vlani dokončenie úseku Považský Chlmec - Žilina, ktorého súčasťou je nový cyklomost ponad Váh," pripomenula.